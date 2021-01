FULL LIST: Brisbane Arrest Court Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Tuesday, January 12

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Kyle Gregory Birchall

Joshua James Phillips

Wayne Andrew Clark

Jack Louis Bradford

Bailey Ossie John Fuchs

Andrew Nicola Reec Ater

Ahmet Kerem Ismail

Shaynon Leigh Symonds

Matthew Ronald Thinee

Mathew John Lightfoot

Kathleen Martha-May Hopkins

Sara Louise Hoeben

Ieuan Thomas Howells

Darren John Hayward

Edward Allan Davey

Marcus Lawrence Pedro

Samantha Emily Cowan

Brenden John Duck

Adam Phillip Green

Garth Andrew Williams

Liam Takiwa Cruickshank

Jaman Maurice Rio

Amy Eliza Balatinacz

Philip Andrew Beggs

Robert Jamie John Jeffreys

Amou Mabior Arok Amou

Jesse William Strohfeld

David Diamond

Melissa Ann Bullen

Jamie Lee Singleton

Kylie Leanne Pannell

Lliam Jason Mill

Serge Majaliwa

Rebecca Bundi

Cobey Brynley Maxwell King

Aben Diwo

Matthew Arkinstall

Geordan Leslee James Mercer

Erin Louise Benson

Gemma Patricia Hinds

Zoe Tiana Mckinnon

Nicholas Jones

Taha Zomorodian

Bradley Francis Greene

Gareth James Casey

Christopher Flanagan

Jacob David Weston-Jones

Richard Neville Beikoff

Timi Macarthur Loli

Harley Jason Mark Storey

Trent Kyle Wedding

Brittany Eileen Linda Bartz

James Anthony Mcneill

Palu Letoa

John Leonard Bailey

Mark Stewart Cohen

Anthony Edward Maclot

Mathew James Walsh

Daniel Rodney Sellars

Damien Troy Mathiesen

Aaron Charles Slade

Louise Leanne Burns

Leonie Alison Brown

St-John Mcfarlan Missi

Braidon Daniel Halcrow

Melanee Jean Ruskin-Introna

Latrell Levi Tither-Babbington

Samuel James Goodwin

Patrick Hynes Mackay

Bhodi Jaspa Ford

Michael Walter Morris

Ryan Gary William Edmonds

Roy Van Ham

Davian Rio

Kaleb Jeremiah Ell

Steven Cockram

Annette Joy Cartwright

Tara-Louise Daphney Lewis

Danny Lee Gregory

Zakareya Kanafani

Matthew James Coghlan

Germasion Mokonen Siyum

Aidan Luke Bulger

Paul Charles Clark

Samuel Benjamin Lewis Satrick

Benjamin Peter Twine

Abigail Rose Kincaid-Grant

David James Baumann

Fazhili Joshua Majaliwa

Daniel Phillip Moore

Cindy Lee Bowden

Tennyson James Collins

Nancy Zoe Fisher

Tanumafili Maumea Fata

Chrysty Lyn Wearn

Darryn Gordon Meier

Taleah Anna-Lee Cameron

Samarn Prom

Tyron James Gibb

Hani Guido

Hayden Thomas Smart

Michael Puime

Tevita Qoro

Jayne Louise Kitchen

Ronin Montell Rio

Tiesha Phonea Faith Fisher

Thiago Afonso Almeida

Ben Michael Thomsen

Ryan Gary Siemons

Tia Ruth Bullivant

Darryn Malcolm Ernst

Rodney Arthur Sleba

David Stephen Hall

Hanny Hamed

Liam Matthew Irons

Alyssa Canning

Claire Louise Archer

Brian James Moss

Christopher St John Sheppard

Darren Anthoney Ryan Shillingsworth

Ti-En Keir Brimelow

Rhys James Williams

Antoni Sitkowski

Theo Fewquandie

Lisa Jeannine Fliedner

Carl Simon Ronald Franklin

Matthew James Lynch

Gabriele Anette Morton

Tianna Marlene Willis

Carol Maree Gunning

Anthony Hans Linner

Alan Wayne Munro

Mickayla Douglas

Megan Jenna Goodlet

Paul Mark Ramond Novak

Omar Dinanker Cornelius

Christian Barriere

Zach Shane Costello

Phoebe Louise Sinclair

Max Stalin Campos

