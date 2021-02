FULL LIST: Brisbane Arrest Court Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Friday, February 12

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Anita Elaine Curtis

Craig Edward Carroll

Raymond Stuart Clark

Ty Donovan Algar

Michael Charles Mckellar

Samuel Francis Kimlin

Tanya Louise Bartley

Dung Ngoc Nguyen

Sarah Ann Bevear

Susan Tamika Foley

Madison Elizabeth Whitehead

Jordan Paul Zikan

Robert Warren Davidson

Mitchell Lawrence Slade

Natasha Anne Law

Gregory Walter Baker

Abigail Rose Kincaid-Grant

Vanessa Paula Aitken

Sarah Maggie Cantle

Patrick Michael Murphy

Charles Brian Paiwan

Lindsay Derain Johnson

Luke Adrian Day

Denis Ceric

Fazhili Joshua Majaliwa

Nicole Anne Robinson

Sharnella Elizabeth Rose Jerome

Nathan Wayne Dixon

Dale Stephen Jenkins

Peter Alan Christopher Gray

Megan Lee Mardy Omundson

James Adam Tyack

Brittany Lesly Shoobridge

Neo Hector Urizar

Nicholas Luke Cantwell

Gurdeep Singh

David John Hargraves

Thomas John Cordwell

Trevor Errol Giddens

Sue Marie Neho

Xiuhua Chen

Aaron Harley James

Tamika Te Aroha-Hine Roggensack

Matthew Charles Wrench

Terry Latu

Luciano Ezequiel Diaz

Timothy Robert Gilbey

Emily Louise Helen Newton

Melissa Ann Bullen

Alex Jack Fenner

Ashwani Monga

Joel Jesse Austin

Linda Jane Bell

Michael Leonard Collins

Timothy Llewellyn Davies

Jack Christopher Hudson

Neil Dupre

Yvonne Lee Katoa

Mark William Hughes

Kirsty Marie Passaris

Pedro Luiz Sena Williams

Richard James Scott

Jayde Louise Gallagher

