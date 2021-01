Brisbane (George Street) Magistrates Court: Who's up today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Cameron David Jonathan

Jacob Gregory Love

Gary John Spencer Du Preez

Philip John Lund

Hubertus Zydenbos

Andrew James Kennewell

Valerie Collins

Peter Alan Christopher Gray

Robert Vayro

Eddy Bangana

Jacob Karl Adolphs Lovegrove

Martin Michael Schuts

Namka Osmanovic

Jacob Richard Gale

Kate Marie Wardrop

Chloe Eveleen Reid

Daniel Williams

Ben James Hills

Jy Anthony Hasic

Chloe Rochelle Melenewycz

Paul Colin Astle

Benjaman James Dennis

Christine Kazanas

Ramadhan Hassan Mume

Zenith Ualese Fonoti

Stacey-Leigh Collins

Harrison Joshua Clough Taylor

Connor John Banks

Alicia Ann Brimley

Belinda Shirley Rogers

Rodney Leo Ellis

Shane Matthew Lemon

Gregory James Collins

Ricky John Ward

Dmitry Rozenbelov

Johnathan Tran Truong

Zaine Justin Holmes

Dylan James Hughes

Dale Raymond Swift

Steven John Gritt

Troy Helena Kyle

Alec James Bendall

Mark Jason Bowles

Christopher Dean Riley

Alicia Anne Riseley

Nicholas Clive Gower

Mitchell David Manz

Daniel Thomas Hip

Steven Damien Whiti

Matthew Hans Belk

Przemyslaw Rafal Sobczak

Marianne Spilman

Sukhjit Singh

Navid Riazati Keshe

Christopher David Darcy

Dino Vujanic

Natalie Anne Wilton

Glenn Thomas Russell

Kieran Bryan Moffat

Adnya Karu Barton-Bright

Saurav Pareshbhai Ganatra

Sage Daisy Newton

Sarahlee Ngaire Bennet

Ruby Thorburn

Lateesha Tupou Iongi

Nicole Louise Mcconnell

Laura Jean Richards

Keagen Rumerez Hackett

James Paul Sperling

Daniel Lindsey Mcdermott

Peter Francis O'Connor

Lesley Ann Richards

Shane Mcgonigle

Lewis Jim Frederick Weazel

Martin John Birks

Lakisha Lee Jackson

Joshua Matthew Stevens

Wayne Sean Finnegan

Mark Allan Hanham

Iman Kraidie

Michael John Liveri

Miles Zachary Magree

