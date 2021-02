FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Terrence Michael Cullinane

Daniel Graeme Rivett

Jacob Anthony Jackson

Jaye Stephen Kornet

Hruday Reddy Pullagurla

Joshua David Parsons

Correy Wade Shirley Cullen

Christopher Martin Hall

Matthew Ronald Thinee

Adam Shane Nielsen

James Adam Tyack

Christopher Clyde Haitana

Peter Truong

Harrison Maxwell Dunleavy

Jennifer Bat-Sheva Stewart

Ben Joseph Sukkar

Robert Charles Darmanin

Nicholas Paul Hanley

Adam Joel Cowan

Peter John Spencer

Sione Fapuaiki Feao

Malcolm Matau

David Charles Rex Deacon

Terrence Benjamin Lynch

Michelle Lynnette Tanner

Aaron Stephen Taarnby

Darren Kerrod Martin

Roxanne Marie Holloway

Steve Antalan Rainbird

Jackson Townley-Fox

Dung Ngoc Nguyen

James Maurice Harker

Daniel Rodney Sellars

Elvira Williams

Paulo Ricardo Melo Souza

Darryn Gordon Meier

Thomas Michael Forrester

Darren John Monsell

Hayden Mitchell Larrigan

Bhodi Jaspa Ford

Stanley John Manfield

Dorothy Jane Downie

Samarn Prom

Jonathon James Evans

Edwin Kit Gosper

Paul David Heffer

Joneel Ram Lal

Joseph William Walsh

Zoe Hulme-Peake

Matthew Paul Bune

Luke John Calodoukas

Ryan James Sanderson

Gabrielle Louise Butler

James Robert Gordon Tahana

Noah William Ferguson

Russell John Davis

Edward Harold Alan Wilson

Gareth James Casey

Matthew John Roe

Craig Vincent Jessup

David Kevin O'Connor

Rowland Muntala Adams

Mayot Ayuel Mayot

Adam David Reid

Peter John Sims

Sarah Dawn Makere Varty

Lyndon Lyle Lee Law

Christopher Patric Barlow

Billy Ernest Orchard

John Savva

Luke Augustas Turnham

Jason Troy Trouchet

Rebekah Lee Alford

Jorin Skott Mcdonald-Bond

Xiangling Wan

Scott Leonard Mcclymont

Rodney James Watson

Roberto Cariola

Ionut Adrian Serbanoiu

Taylor Joseph Barsby

Richard James Scott

Russell William James Saunders

David Gregory Smith

Noel Joseph Collins

Kayla Jane Hardie

Daniel James Harold Parker

Joel Jesse Austin

Carl John Matheson

Ky Robert Clemments

Vincent Alexander Mcdonald

Aaron Ryan

Venessa Lyn Horner

Rhys William Jinks

Matthew Bateman

Joel Thomas

Tristan Gilbert

Donovan Jye Williamson-Fox

Mitchell Robert Taylor

Bronwyn Mary Ridley

Samuel Wellsely David Whinwray

Kenneth Allan Ross

Phillip Brander

Christine Kazanas

Aamir Aziz

Christopher John Elkerton

Adam Phillip Green

John Henry Cornwell

Brodie William King

Parth Sharma

Tyler Fredrick Gardner

Zoran Djordjevich

Sheree Lorraine Russell

Jade Grant Zaitseva-Cook

Wade Ronald Byth

Lok Sze Chen

Anthony Scott Scowcroft

Katherine Alexis Dudley-Weir

Cedric Gordon Watcho

Brandon David Stanaway

Ian Thomas Hoy

John Steven Cole

Joanne Baseley

Nicholas John Forbes

Stanley Michael Bligh

Christopher Brett Fraser

Sharai Elizabeth Lancaster

Michelle Elizabeth Deshan

Lauren Marree Mcmahon

Wayne Baker Smith

Henry Sarkies Galstaun

Naomi Leigh Budd

Adrian Peter William Gill

Simone Elizabeth Looysen

Jamahl Wesley Paul Butterworth

Kaylah Anne Clark

Nathan John Freeman

Babak Najariyan

Adam John Booker

Farid Yuliar Ranu Wardhana

Shanthi Marie Kalyanasundaram

Cameron Kenwell Cooze

Paul Morrison

Georgia Grace Fairhall

Mark Donald Cougan

Jodianne Elizabeth Burns

Benjamin Edward Hoey

Karen Leanne Meehan

Ethan Mark Campbell

Rachelle Anne Pilon

Amie Lee Quinn

Glen David Edwards

Abdullah Sabir

Brendan James Smith

Kevin-Julien Emmanuel Melane

Allyson Jane Read

Donald Hamilton Whyte

Jessica Elizabeth Brett

Emma Louise Duxbury

Peter Michael Magan

Laura Jayne Beeby

Janine Elizabeth Edgar

Bindi Nunkeiri Lowana Farrow

Jake Matthew Berkers

Chloe Jane Marshall

Latrell Levi Tither-Babbington

Tayzia Yvette Jones

Kane Markus Rainsford

Liam Randolph Langton

Michael Paul William Anderson

Owen Jack Joseph Turnbull

Brieanna May Malins

Brook Dana Currie

Scott William John Podesta

Daniel Lawrence Spencer

Brent William Borchardt

Warren Todd Simondson

Lance Mclaren

Melanie Leyden

Kane Dylan Fitzgerald

Jackson William Wykes

Conway Louis Stabe

Jessica Kayla Johnson

Damien Charles Paton

Riley Edward Lewis Mallett

Rudy Jed Mitchell-Herden

Robert John Doueihi

Puiaki Soane Lotoaniu Halahala

Deanne Marie Gaal

Hayden Thomas Smart

Chelcie Cyan Hartigan

Stuart Wayne John Broome

Stephen Anthony Street

Shaun Anthony Moule

Jack Anthony Crowdey

Luke Douglas Mckellar

Jason Wayne Punch

Liana Mary-Anne Lewis

Clint Victor Beeston

Lavina Seymour

Ricky Shane Prins

John Mcintosh O'Hara

Tarnika Deborah Minnie-Fay Roma

Lawrence James Raymond Kelly

Owen Ray Renouf

Jerome Graeme Joseph Tui

Matthew Arkinstall

Serena Rachael Schultz

James Sebastian Stout

Paul Allan Blake

Joshua Samuel Hoang

Charles Kenneth Speedy

Timothy Thomas Fawkner

Che Billy Wilkie

James Norman Warhurst

Jessica Mary Ford

Ashleigh Faith Gardner

Gregory William Harbus

Mark Douglas Edwards

Rhys Lewis Thomas

Benjamin Louis Centemeri

Morgan Nnamdi Freeman

Max Stalin Campos

Tara Lee Hazel Whitney

Damien Allan Obrien

Adnya Karu Barton-Bright

Latayne Riana Clarke

Tia-Loketi Mahina-Rangi Harvey

David Joseph Simpson

Barry John Baker

Jayden Eric Walters

Jake Anthony Chambers

Renee Christina Riddett

Yvonne Grace Sandow

John Brown

Brett Michael Kerr

Aaron Neville James Riley

Terence Tung Le

Dianne Maree Watts

Kirsty Maria Lester

Arra Amour Degenaar

Daniel Wayne Petersen

Claire Erin Wilkinson

Dayna Marie Frederick

Joanne Michelle Joy Ford

Jonathan Gary Balkin

Kain Robin Johnston

Yanning Chen

Joshua Dillan Casey

Michelle Lynette Tanner

Slade Kincade Appo

Tokuko Pitt

Paul Klaas Colyn Huisman

David Aung

Lev Olegovich Badalyan

Harrison Kenneth Metzger

David James Strugnell

Matthew Edward Shaw

Jamie Christopher Sleeman

Gary Ian Zera

Waiharore Waikawhia Totore Manthey

Haja Umu Timbo

Travis Charles Burch

Barry James Pearcy

Allan John Davies

Nathan Hoar

Michael Rohan Worsley

John Douglas Antulov

Lillian Dawn Jarvis

Tobias James Frame

Duane Kelvin Lea

Gracie Rau Oriwa Pearl Gamble

Moiiti Jack Nikora

Joshua Patrick Fittell

Kyle Walters

Jacob Robert Henley

Ismail Mohamed Sheik Tayib

Zac Jason Patrick Tye

Paul Robert Goulden

Lindsay Searle Oliver

Raina Grace Moncrieff

Gopal Das

Kelly Michelle Surmon

Michael Bobo Pires

Renae Louise Green

Daniel James Calodoukas

Harley George Mallett

Tina Dawn Cochrane

Graham John Mason

Jorge Manuel Mena

Chellee Anne Howorth

Emmerson Bailey Calleja

Natchamon Srisunanrat

Donna Jay Joyce

Connor James Smith

Lawrence Bain Forshaw

Shane Michael Seaton

Lwithwa Ochalla Ojulu

Angela Ruth Bennett

Mikayla Solomon

Jesse Anthony Lilwall

Nathan Leonard Whitehead

Amou Mabior Arok Amou

James Leslie Hockings

Robert William Grewar

Haidi Cher Healey

Shaun Andrew Casey

Henry Oliver Leatham

Gary Taylor

Zeljko Grbic

Ronald Ray Cora

Adelia Cynthia Rose Willmot

Sarah Jane Brady

Daniel John Young

Mark Jason Bowles

Jak Nicholas Pennell

Andrew James Bruce-Sanders

Mark Rodney Achilles

Michael Shane Johnston

Peter Lyle Niewand

Beau Paul-Jayson O'Connor

Tearno Recardo Fais

Udom Tangkaepin

Emily Jane Love

Rachel Shanae Lettice

Chigbo Nonyelu

Mark Allan Holloway

Mitchell John Trimble

Darren Edmond Gough

Benjamin Paul Skinner

Angela Fae Dunne

Nicholas Selwyn Goodman Hennock

Justin John Mclellan-Gray

Huimin Wu

Joshua Peter Ferguson Macdonald

Keren Elizabeth Graham

Aaron Troy Ross

Vernon Anthony Brown

Nielma Louise Grant-Taylor

Adam Ryan Milroy

Craig Mckettrick

Patrick Leo O'Connor

Matthew Stephen Peck

Damien John Kevin Quinn

Ashley Campbell Burke

Jarrod Trez Raiden Rangiuia

Cello Socrates Georgouras

Seamus Patrick Clossick

Antony Owen Weller

Joel Aaron John Longhurst

Agyapal Singh

Mark John Avila Griffiths

Owen Turnbull

Hayden Malcolm Forbes Jackson

Sharon Lee Nunn

Kellie Ann Corcoran

Benjamin Barry New

Troy Jonathon Bickle

Charlie Mikael Goransson

Boban Mihajloski

Philip John Maxwell

Tahi Justin Ford Gray-Tuapawa

Nicholi James Tango

Elizabeth Helen Murase

Phillip John Willett

Nathan Renata Jones

Kara Jane Darling

Andrew Steven Boeck

Belza William Darryl Lowah

Nigel Robert Valentine

Douglas Owen Traynor

Kierin Charles Pitcher

Kirsty Lee

Bradley Scott Tabulo

Raymond Frederick Kimber

Serena Rachel Schultz

Reneanne Amelia Gale

Joshua William Denton

Christopher Gordon Michael Holmes

Andrea Louise Coffey

Keiron Malcolm Thorn

Emily Grace Johnson

Danijel Rasovic

Shaun Kym Vale

James Terry Penn

Ashley Nand Prasad

Dylan Jade Clarke

Tania Elizabeth Greczko

Iola Maree Solomon

Antony Martin Geurtjens

Simon Mark Gosper

Deng Kual

Ruby-May Walker

Melinda Anne Preece

Jamie Shane Nelson

Leslie James Howie

Christopher Lloyd Garwood

Alisha Estelle Leanne Johnson

Gerald Ashley Blackman

Deng Kuchmol Kon

Drew William Wildey

Max Jonasen

Olivia Winnie Muranga

Helen Jane Jackson

Douglas Mitchell Stevens

Neil Thomas Fleming

Daniel Tolo

Michael Joseph Levey

Luke Thomas Dowley

Bradley James Mair

Robert John Bell

Molly Judith Ragan

Thomas Peter Hadgelias

Jordan Jeffrey Somers

Cory Jay Hollywood

Amy Alyce Jones

Justin Whitfield

Jarrad Alexander Stanton Deane

Waisea Volavola Varani

Kerry-Ann Fletcher

Newman Patrick Holden

Kevin Hebou Kara Ernes Atherton

Shaun David Molenda

Billy David Baker

Leanne Nicole Pollard

Jessica May Dunlop

Laurence Allen Moody

Harley Andrew Miller-Thompson

Kate Elizabeth Borgo

Adam Robert Cherrie

Daniel Alexander Leis

Lisa Maree Carroll

Lydia Jane Mckinless

William Max Dalzell

Emma Frances Savage

Jay Ashnin Jagadish

Cameron Charles George Steiner

David Knezevic

Connor Allen Gater

Wonim Haile Tessema

Patrik Rasmus Goransson

Jacob Henning Pedersen

Diana Lasu

Jake Christopher Merrett

Nicole Anne Crisp

Nicole Loren Hopkins

Clinton Edward Jackson

Meng Liang Desmond Tong

Luke Patrick Guttie

Abdel-Kader Russell-Boumzar

Elisa Baudry

Kaitai Adonis Mcdonald

Mark David Finnerty

Lachlan James Mcnamara

Scott Donald Steele

Kate Alice Phillips

Terrence Selwyn Trott

Analiza Abanes Van Engelen

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Wednesday, February 17