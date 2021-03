FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Kara-Lee Jackson

Sammy-Jo Cassandra Boyd

Lauren Elise Maher

Nollan Dean Landicho

Aaron Michael Davis

Danny Troy Duggan

Liec Alapayo Manyang

Patrick James William Sh Ward

Patrick John Smith

Jodie Clarke Woodcock

Tony Rechsteiner

Allan Francis Shaw

Richard Paul Thomas

Chris Callcut

Bradley James Mair

Gary Lexley Perkins

Stephanie Marie Coward

Shanon Lee Bullock

Joshua David Dolby

Law Yu

Kirryn Luke Roker

David John Anthony Grobben

Maddison Avice

Christian Geoffrey Smalley

Reiss Damien Goodrich-Davey

Thomas Wayne Bognar

Luigi Larocca

Leslie Scott Cochrane

Jordan Pickup

Rebecca Jane Ianniello

Brent James Noble

Jake Matthew Berkers

Aaron Charles Slade

Tanja Louise Cameron

Nikkita Ellen Dacey

Owen Wayne Goltz

Beau Steven Creevey

Anne Elizabeth Todd

Dale Massey Shipston

Joshua Aaron Hoelscher

Michael Thomas Currie

Jared Wirihana Cowmeadow

Jamie Nicholas Pearce

Brett Thomas Waters

Drew Bradley Innes Dempster

Amanda Kim Collins

Rosanna Fuatino Mauga

Emily Victoria Hucker

James Angus Kennedy-Anlezark

Harley James Grant-Forrest

Daniel Taylor Macdonald

Codie James Burns

Daniel Terrence Brooks

Kourosh Zargaran

Darrell Kevin Melville

Taylor Joseph Barsby

Leisha Jean Buglar

Liam Takiwa Cruickshank

Brooke Callaghan

Sarah Adhieu Bol

Caitlin Elizabath Alexander

Jasmin Louise Blessington

Steven Jeremy Moore

Aiden Kedar Griffin Donohoe

Joshua Mark Cowan

Lachlan Peter Calvert

Devanty Wavely James Stanley

Andrew John Taylor

Michael Timothy Quilty

Tyler Graham George Pagan

Luke Spencer Murphy

Michael Craig Rogers

Kylie Leanne Pannell

Michael Evan King

Matthew David Barber

Brad David Moskwa

Adam Ryan Milroy

Maddison Carr

Jagmeet Singh Sohal

Harrison Maxwell Dunleavy

Timothy Daniel Hodges

Darren John Rawlings

James Patrick Williams

Augustine Jabbie

Greg William Rolles

Charlie Lakhbir Singh Bal

Brendan John Jones

Danijel Rasovic

Emmerson Bailey Calleja

Joshua Michael Driftmann

Alex Peter Houghton

Kelly-Ann Helen Sloan

Manwella Charles Thomas

Daniel James Judd

Chantelle Alice Maker

Francine Henry

Brock Owen Rawlins

Paul Timothy Stack

Ryan Anthony Balcomb

Dean Robert Smiley

Alan Douglas Burlock

Natasha Elizabeth Anne Purnell

Hamisi Mkuu Mahere

Ben Michael Conroy

Rudy Jed Mitchell-Herden

Blair Edward Campbell

Bronwyn Mary Ridley

Adam David Phillips

Amanda Helen Wallace

Craig Andrew Box

Daniel Athma Smith

Jasmine Chetucti

Jay Anthony Glennon

Aaron Michael Greenbury

Zephyr Benjamin Cherrin

Kathleen Joy Mcleod

Jacqueline Gayle Husted

Scott Leonard Mcclymont

Guiseppe Cavalieri

Lucas Dolan Bruen

Lawrence James Boysie Goltz

Roy Adam Charles Winning

Shane Bernard James Tynan

Jason Thomas Orr

Edwin Manuel Elder

Paul Andrew Castle

Jason Brock Itong

Harrison Campbell Mann

Paul Bernhard King

Kaitai Adonis Mcdonald

Russell Eric Carfantan

Lamara Ruth Warner

James John Gardiner

Lee Arthur Allen

Kate Elizabeth Borgo

Marlena Diane Drane

Melissa Jane Faulkner

Jason James Rushton

Shelley Ida-May Vidler

Max Stalin Campos

Emma Frances Savage

David Kevin Harris

Miles Frederick Arthur Page

Leigh Stewart Ryan

Matthew John Wilson

Te Rahui Whitu Tobias Wineera

Thomas Alexander Browning

Charles Brian Paiwan

Tina Marie Bruce

Megan Makall Caldwell

Michael James Latham-Purdon

Lisa Leverington

Jason Simons

Paige Taylor Nicholas

Phillip Shane Mclean

Mark Stephen Mcintyre

Blade James Peters

Matthew Martin John

Michael Andrew Heffeiki

Jay Ashnin Jagadish

Jordan Colin Howe

Jack Anthony Crowdey

Alexander Keith Christie

Camilla Madeleine Lauren Harrison

Natisha Cara Obah

Liam Myles Andrew Scarlett

Guo-Lok Koh

Vera Podlasly

Akutaina-Hohepa Hona Hiku

Louis Roza

Donovan Jye Williamson-Fox

Correy Wade Shirley Cullen

Hamish Hogarth Hunter Macdonald

Sandra Jean Prosser

Anthony Hans Linner

Benjamin Christian Hayward

Raymond Joe Morris-Wilson

Jivago Stockler Lemos Di Andrade

Norman Glen Matthew Cobbo

Tevita Seini Vungamoeahi

Simon Ashley Goodman

Bam Bentley

Dermott Alexander Treadwell

Josephine Cyndell Rose Saylor

Stephen Mark Mcgregor

Paul Charles Clark

Zachariah Thomas Colin Mauger

William John Cutler

Sam Son Pham

Robert Roy Jervis

Mark David Paul

Zam William Douglas Henderson

Kara Jane Darling

Hayley Marie Brett

Daniel John Manuhuia Smith

Lachlan Lambert Macchion

Sosefo Ioane Lavaki Pasi

Ben Joseph Sukkar

Nathan J Meagher

Gayle Margaret Kathleen Jones

Catherine Elizabeth Patterson

Chrysty Lyn Wearn

Blair Jordan Hall

George Vikash Sen

Timothy John Fisher

Bereket Teklesenbet Woldemariam

Michael Ian Newson

Chelson Trevor Junior Aitcheson

Tianna Marlene Willis

Phillip Francis Scott

Jacqueline Lorraine Booth

Grace Marisol Rodriguez Soriano

Robbert Jason Edwards

Christopher David Baker

Chrystal Haiveta

Kyla Liana Aumaalii

Ellen Lela Dallow

Jace Alan Bateman

Serena Rachel Schultz

Jerome Graeme Joseph Tui

Sage Daniel Macbeath

Marc Anthony Gregory

Tiana Skye Kerr

Sam Esmail Ramsey

Cory Steven Weir

Neil Thomas Fleming

Mark Gardener

Lyndon Lyle Lee Law

Ildiko Horvath

Clint Stanley

Brian Thomas Patrick Hunt

Skye Kayla Jones

Helena Maree Rabinski-Bishop

Trent William Pearsall

Allan Grant Suhr

Jacob Raymond Anton Purcell

Joel Thomas

Chandeep Singh Bindra

Stephen John Peters

Ryan Angel Watson

Phillip John Maxwell

Som Datt

Darren James Carter

Craig Michael John Porter

Mark Andrew Pickering

Philip John Maxwell

Anthony William Duncan

Jaye Stephen Kornet

Daniel John Young

Ryan Mark Zivkovic

Laneselota Petelo Lio

Rhys Lewis Thomas

Mark Jason Bowles

Craig Steven Ungerer

Kirsty Louise James

Liam Valentine Clifford

Craig John Henderson

Maddison Jade Carr

Malcolm William Bevan

Andre Simon Kobayaty

John Ivan Pavicic

Danielle Andera Moxon

Melanie Jayne Hardman

Christopher Dean Hewitt

Julie-Anne Richards

Malachi Pemulwuy Mangel Williams

Renee Christina Riddett

Shannon Macdonald

Rhys Beaumont Hubbard

Sophia Marie Vasyli

Dewu Jiao

Nicholas Patrick Dowse

Abraham Adu Bol

Matthew Sidney Hendry

Leslie Scott Saunders

Aidan Kedar Griffin Donohoe

Richard Brendon Wayne Saville

Sara Louise Hoeben

Brock William Purnell

Alan Wayne Munro

Joseph William Dick

Clive Ronald Lewis Brimble

John Michael Delic

Daniel David Blake-Owen

Emily Louise Adams

Paul Michael Heath

Edyn Lee Paro

Dale Raymond Swift

Maysam Khavari

Luke William Meshios

Jamie Harold Pepper

Kameron Thomas Degac

Liam Patrick Heston

Joseph Raymond Coggins-Wolf

Venessa Lyn Horner

Matthew Edmund Kucharski

Josipa Pavlic

Aaron Stephen Taarnby

Lance Andrew Hill

Oscar Frederick Wynn Brown

Ashwani Monga

Kate-Louise Fleay-Morris

Barry James Pearcy

Raymond John Hoatten

Christopher James Brown

Luke Tipene Tahata

Malcolm George Marriott

Nathan John Freeman

Todd Jay Sullivan

Mitchell Tyronne Carlyon

Obongo Obongo

Chi-Huan Sun

Kellie Maree Band

Stewart Kevin Watson

Anthony John Pluta

Brodie Shawn Brewer

Nabil Casoojee

Connor Allen Gater

Myisha Marie King

Kyaz Latrell Hoani Karaitiana

Richard Edward Thomas Macartney

Serena Rachael Schultz

Robert James Steepe

Jeffrey Allan De Villiers

Christopher Johnson Kulang

Bailey Jay Rowland

Nikisha Ann Margaret Cameron

Xiangling Wan

Nathan James Johnson

Benjamin Trevor Grenier

Jasmine Lee Olding

Shania Fay Joyce Conlon

Sharelle Ann Yunker

Lance Jamie Mcguire

Gary Ian Draper

Mathon Bakk Barr

Steven Leslie Grace

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Wednesday, March 3